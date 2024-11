Tra gli ospiti più attesi all'inaugurazione gli ex ministri Gelmini e Carfagna e la capogruppo al Senato del partito azzurro Anna Maria Bernini. Un parterre d'eccezione anche per ribadire il sostegno alla candidatura del sindaco alla presidenza della Regione

Ci sarà il gotha di Forza Italia alla inaugurazione del Planetario di sabato prossimo 6 aprile. All’appuntamento sono attesi tra gli altri, la capogruppo alla Camera dei Deputati ed ex Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, l’ex Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, oltre naturalmente al vicecapogruppo alla Camera Roberto Occhiuto ed alla deputata e vicesindaco della città di Cosenza Jole Santelli.

Il Partito azzurro spinge Occhiuto verso la Regione

Un vero parterre de roi anche per ribadire il sostegno di Forza Italia a Mario Occhiuto ed alla sua candidatura alla presidenza della Regione. Il sindaco è stato tra i pochi amministratori locali chiamati ad intervenire nel corso del Congresso nazionale del partito azzurro del 30 marzo scorso. Il taglio del nastro è previsto alle 19,30 verso l’imbrunire. Le previsioni del tempo non sono favorevoli. La pioggia sarà il più che probabile ospite sgradito di una cerimonia che si preannuncia comunque imponente. Dopo la consegna al territorio, il Planetario ospiterà un ciclo di conferenze scientifiche e lectio magistralis programmate già nel mese di aprile. Questi appuntamenti anticiperanno l’apertura a regime per il pubblico, prevista a giugno, mentre da settembre si punterà sulle visite guidate delle scolaresche dell’intero meridione.