L’intervento in aula dell’ex deputata nel corso della proclamazione di Gentile fa il giro del web e tocca corde molto sensibili per i calabresi. Se toccherà ai grillini indicare il candidato potrebbe essere il profilo giusto

“Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Dichiaro pertanto annullata l'elezione della deputata Anna Laura Orrico per il collegio uninominale numero due della ventitreesima circoscrizione Calabria, conseguentemente annullata l'elezione della deputata Elisa Scutellà proclamata in tale circoscrizione”. La voce stentorea del forzista Giorgio Mulè viene interrotta da applausi nei confronti della ormai ex deputata grillina che Giuseppe Conte abbraccia con tenerezza. Poi la Scutellà lascia l’aula con il viso tirato. Il Movimento 5 Stelle l’altro giorno ha perso un deputato, ma forse ha acquistato un possibile candidato alla presidenza della Regione. E non per una sorta di risarcimento verso l’ex deputata.

Il video montato dai grillini dopo i lavori dell’aula ha avuto un forte impatto emotivo nella gente che ha visto la rabbia sincera della Scutellà che ha gridato al microfono tutte le ragioni che l’hanno spinta all’impegno politico. «Ma io vi dico una cosa - ha concluso tremando per l’indignazione - sarò più forte di prima da fuori, continuerò a combattere questo sistema clientelare di famiglie che i calabresi per bene non vogliono, i calabresi che ogni giorno vivono in Calabria e combattono il sistema che vede in campagna elettorale, non dei politici perché quelli non sono politici, sono dei signorotti che vanno a dire: la vuoi la Tac cinque mesi prima… votami! vuoi che tuo figlio abbia un posto di lavoro… votami! Fate schifo, questo sistema fa schifo e noi lo combatteremo fino alla fine».

Parole forti che più di un calabrese sente sue. Certo mancano due anni alle regionali e c’è il rischio che questa storia vada nel dimenticatoio. Resta però il grande impatto emotivo che ha avuto il video che è diventato virale in Calabria. Resta la decisa presa di posizione di Giuseppe Conte che su questa storia si è buttato a capofitto. Fra l’altro la stessa Scutellà, nel suo accorato discorso in aula, ha promesso che non ci sarà manifestazione di Forza Italia

Allora forse i 5 Stelle hanno perso un deputato, che fra l’altro nel suo mandato e mezzo ha svolto con grande dignità il ruolo, ma hanno acquistato un candidato in pectore se davvero negli equilibri complessivi del campo progressista la scelta dovesse toccare proprio ai grillini. Se l’europarlamentare Pasquale Tridico è indisponibile, se altre figure per ora non si vedono all’orizzonte, perché non la Scutellà? Parte della campagna elettorale è stata tracciata due giorni fa nell’aula di Montecitorio.