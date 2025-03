«Oggi volge al termine una vicenda fatta di soprusi e prevaricazioni, viene calpestato il diritto di voto dei calabresi». A dirlo è Elisa Scutellà dichiarata decaduta da deputata del Movimento 5 Stelle. L’Aula di Montecitorio ha approvato – con 183 sì e 127 no – la relazione della Giunta delle elezioni che dopo un riconteggio delle schede nulle e bianche ha dato ragione ad Andrea Gentile. Quest’ultimo, esponente di Forza Italia, entra così alla Camera mentre rimane fuori la pentastellata.

«Sono state cambiate le regole – aggiunge Scutellà -, la Giunta per le elezioni ha cambiato in maniera retroattiva i criteri delle votazioni, una vicenda che ha dell'oscuro di cui si sta interessando la Procura, dove c'è una percentuale altissima di schede bianche che sono diventate valide e dichiarazioni strane e anomale: oggi la maggioranza ha dimostrato per l'ennesima volta di andare avanti con una tirannia non garantendo il diritto alla democrazia».

«La cosa che ci fa più rabbia - sottolinea la cinquestelle - è stato vedere nel plotone di esecuzione messo in atto dalla maggioranza il ministro Tajani che è rientrato appositamente ed era oggi presente in Aula per votare l'ingresso di Andrea Gentile».

Orrico: «Favorita famiglia politica, a discapito dei calabresi»

Sulla vicenda si è espressa anch ela deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle: «In una terra di ricatti e di 'ndrangheta il Parlamento compie un delitto molto grave perché mette sotto i piedi la libertà di voto dei calabresi, commette un altro delitto perché non prende in considerazione le 400 schede bianche trasformatesi in valide, la cui metà sono andate a favore di una "famiglia politica" che è una nuova categoria che i politologi dovranno inserire quando insegneranno nelle università scienze della politica: oggi questo Parlamento ha votato per favorire una famiglia politica» quella di Andrea Gentile, «che certamente non brilla per democraticità ma piuttosto per arroganza e prepotenza».