L'appello dell'ex sindaco di Monasterace lanciato a Lamezia durante un convegno sulle pari opportunità

LAMEZIA - La rinascita dell'Italia deve partire dal Sud, e non può prescindere dalle donne. È il messaggio lanciato dal Ministro per gli Affari Regionali Maria Carmela Lanzetta, intervenuta a Lamezia Terme all'iniziativa "Parità: si può fare". "E' dall'energia e dalla tenacia delle donne che può arrivare la spinta necessaria per una ripartenza del nostro Paese" ha dichiarato il Ministro. E per la Calabria l'esigenza di un riconoscimento delle potenzialità legate al femminile, diventa una condizione necessaria allo sviluppo di una regione che sconta un profondo gap con il resto del paese, soprattutto sotto il profilo occupazionale. "Ancora oggi - ha evidenziato Lanzetta - sono troppo poche le donne che lavorano in Italia e, soprattutto al Sud, sono molto alti i sacrifici che affrontano ogni giorno, facendosi carico della cura della famiglia a fronte di servizi non sempre adeguati. In questi anni sono stati soprattutto le donne e i giovani a pagare il prezzo della crisi economica".