Ieri il Ministro della Giustizia ha fatto visita al Tribunale di Vibo Valentia. Cancellata invece la tappa prevista a Castrovilalri

Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, chiude oggi il suo tour nei tribunali calabresi dove si riscontrano maggiori difficoltà, facendo tappa a Lamezia Terme, dove incontrerà i magistrati, il personale amministrativo ed i rappresentanti dell'avvocatura per fare il punto sulla situazione del comparto penale e civile del grosso centro in provincia di Catanzaro.

Si tratta della seconda tappa del tour voluto dal Ministro, dopo che ieri Orlando ha presidiato un vertice a Vibo Valentia. Cancellata, invece, la tappa di Castrovillari, prevista per ieri.

Orlando, affiancato dal presidente della Corte d’Appello di Catanzaro Domenico Introcaso, dal direttore generale del dipartimento organizzazione giudiziaria del ministero Mario Barbuto e dal presidente del Tribunale lametino Bruno Brattoli, ha rassicurato gli animi sui nuovi progetti per gli uffici del processo e la mobilità dalla provincia agli uffici di cancelleria. Tutto nell’ottica di velocizzare la macchina e far perdere il nero primato alla città della Piana.



Il presidente del Tribunale Bruno Brattoli: 'ho vivamente apprezzato l'iniziativa perchè concordo con il Sig. Ministro quando afferma che solo qualora si instauri un proficuo dialogo è possibile intervenire con efficacia e celerità. Nell'incontro, svoltosi in un clima di assoluta cordialità, ho illustrato al Ministro sia le ragioni per le quali negli anni passati si è verificato un aumento anomalo del contenzioso sia i provvedimenti organizzatori da me adottati che hanno già comportato una rilevante diminuzione dell'arretrato naturalmente grazie all'encomiabile impegno dei giudici e del personale amministrativo. Ho altresì sottolineato la perfetta e costante sinergia con la classe forenze senza la cui condivisione non è possibile raggiungere alcun positvio risultato.