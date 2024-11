Claudio De Vincenti ha partecipato a Lamezia al focus sul programma della giunta che mira all'adeguamento sismico dei plessi: 500 milioni di euro per 500 istituti scolastici

Con circa 500 milioni di investimenti, altrettanti interventi, di cui venti già conclusi, la Calabria è la Regione che ha investito di più, come quota percentuale, sul Fondo Sviluppo e Coesione ponendosi come meta l’adeguamento sismico degli istituti scolastici contemplati nel progetto. Il ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, ospite a Lamezia Terme del Liceo Campanella nell’ambito del focus “Scuole Sicure 500”, commenta così il lavoro che sta facendo la giunta regionale per mettere in sicurezza 500 scuole calabresi.

La scorsa settimana il tour del governatore di Oliverio tra i cantieri per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e le idee progettuali, oggi il punto con il ministro. «Si tratta di un progetto che porterà sicuramente questa giunta regionale ad essere ricordata», ha dichiarato a laCNews24 l’assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno definendolo il progetto più ambizioso degli ultimi trenta anni. Un progetto che prevede un costante monitoraggio.



«Entro il prossimo anno vogliamo portare il livello di scuole sicure al cinquanta per cento – ha detto il coordinatore del programma “Calabria Sicura” Francesco Russo – e vogliamo che anche l’altro cinquanta sia monitorato per capire esattamente quale sia la difficoltà sismica di tutti gli edifici della Calabria, nessuno deve restare più indietro». All’incontro hanno preso parte i sindaci, i dirigenti scolastici e le rappresentanze studentesche.





Tiziana Bagnato