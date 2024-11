Si svilupperà in due giornate, lunedì e martedì prossimi, 17 e 18 dicembre, e non soltanto in quella di lunedì, come si era appreso in un primo tempo, la programmata visita in Calabria del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

Prima tappa della visita sarà Catanzaro, dove alle 10 il Ministro Toninelli, accolto dal sindaco, Sergio Abramo, e dal prefetto, Francesca Ferrandino, effettuerà, insieme alla delegazione dell'Anas che lo accompagnerà per l'intera visita, un sopralluogo nel cantiere del viadotto Morandi a conclusione del quale avrà un primo incontro con i giornalisti.



Toninelli, successivamente, raggiungerà il cantiere della "Trasversale delle Serre" e si trasferirà poi a Soverato, dove nell'istituto Salesiano incontrerà i sindaci dei comuni interessati dall'opera. Il Ministro avrà poi un incontro col presidente della Regione, Mario Oliverio, col prefetto di Vibo Valentia, Giuseppe Gualtieri, e col presidente della Provincia, Salvatore Solano. Quindi la partenza per Crotone, dove, in Prefettura, ci sarà un "focus" sul terzo Megalotto dei lavori di ammodernamento della statale 106 jonica. Dopo gli incontri con le delegazioni dei Comitati "Statale 106" e "Aeroporto di Crotone", Toninelli, sempre in Prefettura, avrà un ulteriore contatto con i giornalisti.



La giornata di martedì avrà inizio con un sopralluogo da parte del Ministro nel cantiere dell'A2 tra Altilia Grimaldi e Cosenza, con un punto sui lavori di manutenzione con la delegazione dell'Anas. Dopo l'arrivo nel cantiere dell'A2 di Altilia, dove a riceverlo ci sarà il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, Toninelli alle 9:30 incontrerà i giornalisti.

Il Ministro si trasferirà poi a Gioia Tauro, dove il primo impegno sarà un sopralluogo nelle aree portuali accompagnato dal Commissario straordinario dell'Autorità portuale, Andrea Agostinelli. Quindi l'imbarco sulla nave "Diciotti" della Guardia costiera, dalla quale Toninelli si collegherà in videoconferenza con le sedi delle 15 Direzioni marittime per uno scambio di auguri.



Il Ministro incontrerà poi i giornalisti sul ponte di comando della nave. Insieme al Commissario Agostinelli Toninelli farà poi il punto sulle opere in corso nel porto di Gioia Tauro. Quindi gli incontri con i rappresentanti delle società Mct, Msc, Autoterminal e Grimaldi e con una delegazione dei lavoratori portuali.

L'ultimo incontro della visita in Calabria Toninelli lo avrà alle 16, secondo l'orario programmato, con i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle.