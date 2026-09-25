La scelta del candidato premier del centrosinistra si conferma una delle questioni più delicate e potenzialmente laceranti dello scenario politico italiano. Secondo l’ultimo sondaggio YouTrend per Sky TG24, diffuso oggi, il 41% degli elettori di PD, M5S, AVS, Azione, Italia Viva, +Europa, PLD e Ora! preferisce che a guidare la coalizione sia il leader del partito più votato alle elezioni.

Come scegliere il premier: tre opzioni, tre anime

Le preferenze degli elettori del “campo largo” si dividono sostanzialmente in tre direzioni: Leader del partito più votato: 41%; Primarie: 26%; Accordo tra i leader: 25%.

La scelta non è neutra: riflette le diverse culture politiche e le diverse esperienze storiche della coalizione.

Tra gli elettori di AVS (54%), PD (47%) e M5S (46%) prevale nettamente l’opzione del leader del partito più forte.

Nell’area centrista (Azione, Italia Viva, +Europa, PLD, Ora!), invece, la soluzione più indicata è l’accordo tra i leader (37%), seguita dalle primarie (26%); solo il 19% punta sul leader del partito più votato.

Primarie: Schlein in testa, ma il gap si assottiglia

Nello scenario delle primarie, i numeri disegnati da YouTrend mostrano un vantaggio di Elly Schlein, segretaria del Pd, sia in caso di bassa sia di alta affluenza. Con una partecipazione ridotta, la leader dem otterrebbe il 38,6%, davanti a Giuseppe Conte (27,3%) e alla sindaca di Genova Silvia Salis (20,7%).

In uno scenario di alta affluenza, il distacco si riduce sensibilmente: Schlein scenderebbe al 30,9%, Conte si attesterebbe al 27,2%, Salis al 17,3%, mentre la quota degli “altri candidati” salirebbe al 24,6%. Un dato che suggerisce come, allargando il bacino elettorale, la competizione si faccia più incerta e aperta.

Un nome “terzo”: il Papa straniero come soluzione di unità?

In un clima già teso, non manca chi, all’ultimo momento, immagina di far emergere un “terzo incomodo” capace di tenere insieme le anime spesso conflittuali del centrosinistra. Tra le ipotesi più suggestive – e al tempo stesso più improbabili – circola il nome di un “Papa straniero”, figura simbolica di unità morale e trasversale, chiamata a ricomporre una coalizione che storicamente fatica a trovare un leader condiviso.

Tra i nomi che circolano, c’è quello di Paolo Gentiloni che dopo i cinque anni alla commissione europea ha aumentato il suo prestigio a livello internazionale.

L’idea, più che un progetto concreto, è un segnale dello stato d’animo di una parte del campo progressista: la percezione che, senza un nome in grado di rappresentare tutti, si rischi di ripetere errori già visti.

Lezioni dal passato: Prodi, Renzi, Gentiloni

La storia recente del centrosinistra è costellata di scelte difficili e compromessi al ribasso sulla figura del premier.

Romano Prodi fu imposto più dalle circostanze che da un’investitura interna unanime; Matteo Renzi arrivò dopo anni di conflitti interni al PD; Paolo Gentiloni fu una soluzione di continuità, non di slancio.

Ogni volta, la coalizione ha pagato il prezzo di una leadership non pienamente riconosciuta da tutte le sue componenti. E ogni volta, la mancanza di un nome “naturale” ha alimentato divisioni, ritardi e logoramento dell’immagine pubblica.

Cosa succederà questa volta?

Nessuno, dentro gli stessi schieramenti interessati, esclude che qualcosa accadrà all’ultimo minuto: un nome nuovo, un accordo improvviso, una mediazione in extremis. Ma il rischio è che, senza una scelta chiara e condivisa, il centrosinistra si presenti nuovamente frammentato, con un premier percepito come “di parte” e non come guida di tutta la coalizione.

Il sondaggio di oggi fotografa una base elettorale divisa sulle modalità di scelta, ma anche una leadership ancora in cerca di legittimazione trasversale. La domanda aperta resta la stessa: chi avrà la forza, il consenso e la capacità di tenere insieme un campo largo che, per natura e storia, tende a dividersi proprio quando deve scegliere il proprio volto.