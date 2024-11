«Di fronte all'improvvida iniziativa di togliere la foto del Presidente della Repubblica dagli uffici comunali e all'invito a disertare le manifestazioni del 2 giugno, è importante assicurare una presenza ancor più significativa e folta degli amministratori democratici alle iniziative istituzionali promosse dalle Prefetture per celebrare la Festa della Repubblica». È quanto afferma, in una nota, il deputato del Pd, Antonio Viscomi.



«Ciò vale a maggior ragione - prosegue Viscomi - per tutti gli amministratori meridionali, ai quali non possono sfuggire i reali rischi che si annidano nella scelta sovranista e populista di rompere la solidarietà nazionale, come risulta dal contratto di governo, e di alterare consapevolmente la collocazione europea ed occidentale del nostro Paese. Dal 1987 ragazzi e ragazze studiano nelle scuole e nelle università in Europa grazie al programma Erasmus. E gli esami fatti a Parigi, a Madrid, a Berlino o altrove valgono come se fossero stati sostenuti in una università italiana. Questa è l'Europa. Senza frontiere. Non perdiamola».

