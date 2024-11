La Federazione provinciale del Pd di Cosenza è pronta a chiedere il commissariamento del circolo di Corigliano Rossano qualora emergano divergenze insanabili sull’orientamento dato dai vertici del partito. Vale a dire sostenere Flavio Stasi alle prossime elezioni comunali previste l’8 e 9 giugno contro la neo candidata del centrodestra Pasqualina Straface. Per sgombrare il campo da ogni dubbio e iniziativa personale, il segretario Vittorio Pecoraro ha convocato per domani una riunione con un unico punto all’ordine del giorno: il posizionamento politico nell’importante comune ionico.

Ha formulato gli inviti ai componenti della sua segreteria, ai consiglieri regionali Mimmo Bevacqua e Franco Iacucci, alla consigliera provinciale proveniente da Corigliano Rossano Rosellina Madeo, al segretario del circolo Franco Madeo e ai suoi più stretti collaboratori. Invitati ad accomodarsi intorno al tavolo anche i membri della direzione nazionale Carlo Guccione e Enza Bruno Bossio e i componenti della segreteria regionale Giuseppe Peta e Salvatore Monaco.

Intanto la Federazione e il senatore Nicola Irto hanno ricevuto un documento interno durissimo da parte della maggioranza militanti di circolo contro il sindaco Flavio Stasi. In modo esplicito sostengono che non hanno intenzione alcuna di sostenerlo, né di accettare scelte calate dall’alto. Da qui la frattura che, 24 ore dall’incontro a cui i firmatari della missiva non parteciperanno, sembra insanabile.

Pecoraro ha già ricordato ai diretti interessati che l’utilizzo del simbolo nelle competizioni elettorali spetta alla Federazione Provinciale, mai come in questo caso compatta nel portarsi al fianco del primo cittadino uscente. I primi accenni d’intesa, grazie al lavoro effettuato in primis da Franco Iacucci, c’erano stati già in occasione delle Provinciali. Di recente, poi, non era passata inosservata la presenza di Stasi a Cosenza durante un convegno contro l’Autonomia differenziata organizzato dai consiglieri regionali del Pd. In quella sede, lo stesso Iacucci svelò le carte al nostro network con un’intervista.

La posizione dei democrat bruzi scaturisce anche da un’interlocuzione con la segreteria nazionale, da dove è arrivata l’indicazione a battere il più possibile la strada dell’alleanza con il Movimento Cinque Stelle, la cui scelta di campo in riva allo Ionio è chiara da tempo. Insomma, da Cosenza il messaggio che parte è chiaro: il Pd, con tanto di simbolo, a Corigliano Rossano andrà con Stasi. Chi non ci sta, se ne assumerà le responsabilità.