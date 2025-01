«Ingiustizia? Una grandissima ingiustizia, ma non per il Movimento 5 stelle, per la democrazia, nel rispetto del voto dei cittadini calabresi». Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, davanti a Montecitorio dopo la decisione della Giunta delle elezioni della Camera di accogliere il ricorso presentato da Andrea Gentile per il seggio della 23esima circoscrizione Calabria, a Cosenza, vinto da Anna Laura Orrico.

«È una terra difficile - aggiunge -, una terra in cui ci sono tantissime inchieste sullo scambio politico-mafioso, di voto, per quanto riguarda un sistema clientelare ben collaudato. Il risultato è che oggi si è compiuto, attraverso una riscrittura delle regole per interpretare i voti, si è riattribuito un seggio. Non si è tolto al Movimento 5 stelle, non è torto a noi, ma una ferita al libero voto dei cittadini calabresi che sono andati a esercitare i loro diritti democratici».