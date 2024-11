L'ultimo discorso di Antonio Scalzo da Presidente del Consiglio regionale

Antonio Scalzo apre la seduta del consiglio regionale con un breve discorso di commiato. "Offro le mie dimissioni da Presidente, dimissioni che nessuno mi ha mai richiesto dall'interno del mio partito, per contribuire al rasserenamento del quadro politico. L'inchiesta che mi ha coinvolto marginalmente alla fine si concluderà con il mio proscioglimento. Certamente, il consiglio regionale dovrà porre argini alle spese, ma con la stessa fermezza e convinzione sono convinto che la politica ha dei costi che vanno difesi e mantenuti affinché non diventi l'esercizio per poche e selezionate elite." Questi i passaggi salienti dell'intervento di Antonio Scalzo, l'ultimo da Presidente della massima assise regionale. Alla fine del suo intervento Romeo e Guccione i primi ad abbracciarlo.