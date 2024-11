Le ragioni di questa scelta saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa in programma l’8 luglio. Il segretario nazionale Ignazio Messina: ‘Soddisfatti di averlo in squadra’

COSENZA - Il senatore del gruppo misto Francesco Molinari aderisce all' Italia dei Valori. Le ragioni di questa scelta, che Molinari definisce "ragionata e ponderata, oltre che coerente con i principi che hanno, da sempre, guidato la mia azione politica", saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì 8 luglio alle ore 11,30 nella sala conferenze del Coni di Cosenza, alla presenza del segretario nazionale Ignazio Messina, del portavoce nazionale Daniela Caprino e del segretario regionale Mario Caligiuri, oltre che dei dirigenti provinciali e cittadini.

L'adesione di Molinari all’ IdV coincide con l'avvio di una azione di riorganizzazione e rilancio del partito, in tutta Italia, come deliberato dall’esecutivo nazionale dello scorso 1 luglio, e che vivrà lo svolgimento di una fase congressuale, in programma per novembre, con il rinnovo di tutte le cariche e l'elezione, dunque, di un nuovo gruppo dirigente. “L’adesione del senatore Molinari – dice il segretario nazionale Ignazio Messina - dimostra la qualità politica della proposta dell’Italia dei Valori. Siamo orgogliosi – continua il leader Idv - di averlo in squadra e anche con lui potremo fare un importante lavoro di proposta politica e di controllo, in tutta Italia e in Calabria, come sempre nell’interesse dei cittadini e per la tutela del bene comune”.