Il primo cittadino: «Ancora non conosciamo i motivi del suo passo indietro ma da Regione e governo aspettiamo risposte che, se la notizia fosse confermata, non arriveranno»

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha appreso in tempo reale durante un’intervista ai nostri microfoni, la notizia delle dimissioni di Roberto Occhiuto da Governatore. «Non posso commentare oltre perché non ne conosco le motivazioni e non so perché avvenga oggi».

«Noi veniamo da un consiglio comunale nel quale alla Regione Calabria e al governo nazionale abbiamo posto dei quesiti – ha proseguito il primo cittadino - che ancora oggi non trovano risposta se non nelle blande prese di posizione da parte di chi la Regione e la rappresenta all’interno delle istituzioni. Vorremmo capire qual è la posizione del governo regionale e nazionale sul taglio di 11 miliardi di euro sul Pnrr per l’alta per l’alta velocità, vorremmo capire come rispondere a quelle file chilometriche e non di fronte ai musei che sono merito del direttore Sudano. Vorremmo capire qual è la situazione del pagamento dei medici urbani. Rispetto a questo sinceramente aspettiamo risposte ma se la notizia è confermata, direi che queste risposte non arriveranno».

«Una nuova campagna elettorale? Usare questi strumenti per fare campagna elettorale sarebbe ancora peggio quindi mi auguro che non sia questo il motivo e che al netto delle decisioni dei vertici della Regione Calabria, queste domande trovino risposta adeguata perché lo chiedono i cittadini» ha concluso Falcomatà.