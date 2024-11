Il sottosegretario all'Istruzione è intervenuto a un incontro dibattito organizzato dal sindaco, Gianluca Callipo, con gli studenti dell'Istituto Nautico di Pizzo

PIZZO (VIBO VALENTIA) - 100mila precari assunti entro l'inizio dell'anno scolastico, taglio delle supplenze brevi e una corposa riduzione dei permessi sindacali. Questi i primi tre provvedimenti annunciati dal ministro Stefania Giannini, e ribaditi dal sottosegretario Roberto Reggi intervenuto a Pizzo, per la seconda volta in pochi mesi, per incontrare studenti e insegnanti dell'Istituto Nautico. Scopo della giornata, voluta e organizzata dal sindaco napitino nonché candidato renziano alle primarie del centrosinistra Gianluca Callipo, chiarire i punti chiave del pacchetto scuola. Il sottosegretario Reggi, a pochi giorni dal consiglio dei Ministri dal quale uscirà la prima bozza di riforma scolastica, ha voluto soffermarsi in particolare sulla necessità di azzerare gli sprechi e ottimizzare le risorse già presenti nel sistema scolastico.

Focus sull'edilizia scolastica - La riforma del sistema scolastico, come annununciato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, non sarà un'operazione a costo zero, ma comporterà cambiamenti strutturali e lo stanziamento di una cospicua copertura economica. Circa un miliardo di euro da prevedere nella legge di stabilità. E un importante capitolo di spesa - ha detto Reggi- dovrà riguardare necessariamente gli interventi sull'edilizia scolastica. (lc)