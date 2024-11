La giunta guidata da Antonella Stasi ha stabilito che sarà Luca Mannarino, commercialista di Paola a succedere ad Umberto De Rose. Approvati nella stessa seduta la proroga al piano rurale e il calendario venatorio

CATANZARO - Cambiano gli equilibri tra le forze di maggioranza in consiglio regionale. Nominato dalla giunta regionale il nuovo presidente di FinCalabra. Si tratta di Luca Mannarino, 46 anni, commercialista di Paola, in provincia di Cosenza. Il successore di Umberto de Rose è dunque il tesoriere di Forza Italia, sul quale diversi dubbi erano stati avanzati nei giorno scorsi, proprio per il ruolo ricoperto all’interno del partito. Il disco verde alla sua designazione è arrivato nel corso di una riunione dell’esecutivo presieduta dalla presidente facente funzioni Antonella Stasi.

Nella stessa seduta approvato il programma di sviluppo rurale della Calabria per il periodo 2014–2020 cofinanziato dal Feasr ed il calendario venatorio 2014-2015.

Via libera anche al contratto di servizio relativo che regola i rapporti tra la Regione e Ferrovie della Calabria per la gestione dei servizi e dell’infrastruttura ferroviaria regionale.