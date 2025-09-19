«La Calabria, da punto terminale dello Stivale, potrà diventare il cuore pulsante di un nuovo sviluppo economico». Così Edmondo Cirielli, viceministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale, durante una partecipata iniziativa elettorale a Catanzaro, dove ha ribadito il sostegno di Fratelli d’Italia alla coalizione che sostiene il presidente Roberto Occhiuto e ha rilanciato il Ponte sullo Stretto come “opera strategica” per l’integrazione tra Europa e Africa.

Cirielli, che è anche coordinatore della direzione nazionale di FdI, ha rimarcato come il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia si inserisca in una visione geopolitica più ampia, in grado di trasformare il Meridione in un baricentro tra continenti. «Il Ponte – ha affermato – è parte di un piano infrastrutturale che l’Europa guarda con attenzione. È un’opera che darà centralità alla Calabria e contribuirà al rilancio del Mezzogiorno».

Nel corso dell’incontro, promosso dal consigliere regionale e presidente uscente della commissione Bilancio, Antonio Montuoro, ricandidato con Fratelli d’Italia alle Regionali del 5 e 6 ottobre, il viceministro ha sottolineato il valore strategico della consultazione: «Ogni prova elettorale è importante, e le Regioni rappresentano un banco di prova decisivo per misurare il radicamento del nostro partito. Fratelli d’Italia si riconosce pienamente nella guida del presidente Occhiuto, ma punta a rafforzarne l’azione dando voce a un’agenda programmatica chiara e riconoscibile».

A testimoniarlo, la discesa in campo di Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno e coordinatrice regionale di FdI, capolista nella circoscrizione centro. Una candidatura che, secondo Cirielli, «esprime la volontà del partito di giocare un ruolo centrale e diretto nel prossimo governo regionale».

Accanto a Cirielli e Montuoro, anche la coordinatrice cittadina di FdI Crotone Simona Ferraina, candidata alle prossime elezioni, e l’europarlamentare Alberico Gambino. In una platea gremita in ogni ordine di posto, numerosi amministratori locali e militanti, segno di un partito in mobilitazione in vista di un appuntamento elettorale che – nei piani di Fratelli d’Italia – dovrà confermare la crescita del partito in Calabria, consolidando il rapporto con il governo regionale e offrendo al tempo stesso una spinta politica in vista delle sfide nazionali.