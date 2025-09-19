Il rappresentante del dicastero in Calabria per sostenere Montuoro e la lista di Fratelli d’Italia. Wanda Ferro capolista nella circoscrizione centrale «segno che il partito intende giocare un ruolo centrale nel prossimo governo»
«La Calabria, da punto terminale dello Stivale, potrà diventare il cuore pulsante di un nuovo sviluppo economico». Così Edmondo Cirielli, viceministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale, durante una partecipata iniziativa elettorale a Catanzaro, dove ha ribadito il sostegno di Fratelli d’Italia alla coalizione che sostiene il presidente Roberto Occhiuto e ha rilanciato il Ponte sullo Stretto come “opera strategica” per l’integrazione tra Europa e Africa.
Cirielli, che è anche coordinatore della direzione nazionale di FdI, ha rimarcato come il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia si inserisca in una visione geopolitica più ampia, in grado di trasformare il Meridione in un baricentro tra continenti. «Il Ponte – ha affermato – è parte di un piano infrastrutturale che l’Europa guarda con attenzione. È un’opera che darà centralità alla Calabria e contribuirà al rilancio del Mezzogiorno».
Nel corso dell’incontro, promosso dal consigliere regionale e presidente uscente della commissione Bilancio, Antonio Montuoro, ricandidato con Fratelli d’Italia alle Regionali del 5 e 6 ottobre, il viceministro ha sottolineato il valore strategico della consultazione: «Ogni prova elettorale è importante, e le Regioni rappresentano un banco di prova decisivo per misurare il radicamento del nostro partito. Fratelli d’Italia si riconosce pienamente nella guida del presidente Occhiuto, ma punta a rafforzarne l’azione dando voce a un’agenda programmatica chiara e riconoscibile».
A testimoniarlo, la discesa in campo di Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno e coordinatrice regionale di FdI, capolista nella circoscrizione centro. Una candidatura che, secondo Cirielli, «esprime la volontà del partito di giocare un ruolo centrale e diretto nel prossimo governo regionale».
Accanto a Cirielli e Montuoro, anche la coordinatrice cittadina di FdI Crotone Simona Ferraina, candidata alle prossime elezioni, e l’europarlamentare Alberico Gambino. In una platea gremita in ogni ordine di posto, numerosi amministratori locali e militanti, segno di un partito in mobilitazione in vista di un appuntamento elettorale che – nei piani di Fratelli d’Italia – dovrà confermare la crescita del partito in Calabria, consolidando il rapporto con il governo regionale e offrendo al tempo stesso una spinta politica in vista delle sfide nazionali.