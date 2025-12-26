Il piccolo è rimasto ferito nel primo pomeriggio. Giunto in Pronto soccorso, è stato poi ricoverato in Rianimazione ma a seguito del peggioramento delle sue condizioni è stato trasferito

Un bambino di un anno è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi a causa di un incidente domestico. Ha riportato gravi ustioni sul corpo ed è stato dapprima trasportato in pronto soccorso al Pugliese di Catanzaro e successivamente ricoverato in Rianimazione.

Tuttavia, a seguito del peggioramento delle condizioni l'ospedale ha disposto il trasferimento d'urgenza del bimbo in elisoccorso al centro ustionati di Napoli.