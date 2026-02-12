È stata confermata anche per la giornata di domani l’allerta arancione su tutto il versante tirrenico della Calabria a causa del ciclone Ulrike prima e poi dell’arrivo del ciclone Nils, che stanno interessando il territorio regionale con piogge intense, forti raffiche di vento e condizioni meteo particolarmente avverse. La Protezione civile ha rinnovato l’avviso di criticità, segnalando il rischio di temporali persistenti, possibili allagamenti, smottamenti e disagi alla circolazione, soprattutto nelle aree già colpite nelle ultime ore.

Dopo le chiusure disposte oggi in numerosi comuni, anche per domani diversi sindaci hanno firmato nuove ordinanze (alcuni avevano previsto già ieri la chiusura per due giorni) che prevedono la sospensione delle attività didattiche in varie scuole di ogni ordine e grado, a scopo precauzionale e per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico. La decisione è stata presa alla luce dell’evoluzione prevista del quadro meteorologico e delle criticità già registrate sul territorio.

Di seguito l’elenco aggiornato delle scuole che resteranno chiuse domani nei comuni interessati dall’allerta arancione e dalle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni locali.

Amantea

Gizzeria

Guardia Piemontese

Lamezia Terme

Martirano Lombardo

Monterosso

Polistena

Rosarno

San Donato di Ninea

Serra San Bruno

Vibo Valentia

Elenco in aggiornamento