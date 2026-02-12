La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per maltempo sui settori tirrenici della Calabria: allarme confermato dunque anche per domani dopo il peggioramento delle condizioni meteorologiche dovute prima al ciclone Ulrike e poi all’avvicinarsi del ciclone Nils, che viaggia da giorni sul Mediterraneo.

Il provvedimento, che indica un livello di criticità moderata, è stato emesso in seguito alle valutazioni dei modelli previsionali che segnalano un aumento significativo del rischio idrogeologico e idraulico, con possibili ripercussioni sul territorio.

Secondo il bollettino ufficiale, sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potrebbero risultare localmente intense e persistenti, in particolare sulle aree tirreniche e interne della regione. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento (negli ultimi giorni hanno superato i 100 km/h), e attività elettrica.

Le condizioni meteo avverse potrebbero determinare allagamenti, frane, smottamenti e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, soprattutto nei bacini più vulnerabili.

Le autorità regionali e locali hanno attivato i protocolli di monitoraggio e prevenzione, invitando i cittadini alla massima prudenza. In particolare, si raccomanda di limitare gli spostamenti non necessari, di evitare la sosta in prossimità di fiumi, torrenti e sottopassi, e di prestare attenzione nelle zone soggette a rischio idrogeologico. Particolare cautela viene richiesta anche lungo le aree costiere, dove il mare mosso e le mareggiate potrebbero causare disagi alla viabilità e alle attività marittime.

I sindaci dei comuni interessati sono in costante contatto con le strutture di Protezione Civile per coordinare eventuali interventi di emergenza e garantire la sicurezza della popolazione. L’evolversi della situazione sarà monitorato nelle prossime ore, con possibili aggiornamenti dei livelli di allerta in base all’andamento dei fenomeni.

La Protezione Civile ricorda l’importanza di seguire le indicazioni ufficiali e di informarsi attraverso i canali istituzionali, adottando comportamenti responsabili per ridurre i rischi e prevenire situazioni di pericolo, in un contesto meteorologico che si preannuncia particolarmente critico per ampie aree della Calabria.