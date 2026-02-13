L’innalzamento improvviso del livello dell’acqua ha invaso le aree circostanti, diversi pali della pubblica illuminazione sono stati divelti e trascinati in acqua

Una notte di paura e disagi a Cosenza, dove il maltempo si è abbattuto con violenza portando venti fortissimi e temporali persistenti che sono andati avanti senza sosta fino alle prime ore del mattino. Raffiche intense, pioggia battente e fulmini hanno messo a dura prova il territorio, causando danni e criticità in diverse zone della città e dell’hinterland.

La situazione più grave si registra lungo il fiume Busento, esondato in località Molino Irto, al confine tra i comuni di Dipignano e il capoluogo bruzio. L’innalzamento improvviso del livello dell’acqua ha invaso le aree circostanti, trascinando detriti e provocando danni a diverse autovetture parcheggiate nelle vicinanze, alcune delle quali sono state parzialmente sommerse o spostate dalla forza della corrente.

La statua di Alarico in acqua

La furia del vento non ha risparmiato nemmeno le infrastrutture: diversi pali della pubblica illuminazione sono stati divelti e trascinati in acqua, aumentando i rischi per la sicurezza e rendendo necessarie verifiche urgenti sugli impianti elettrici della zona.

I residenti parlano di una notte insonne, scandita dal rumore incessante della pioggia e dalle raffiche che facevano tremare infissi e serrande. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i tecnici comunali per monitorare l’evolversi della situazione e mettere in sicurezza le aree più colpite.

Resta alta l’attenzione in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.