Il ciclone derivato dalla tempesta Nils sta per interessare la Calabria. Un primo fronte perturbato ha caratterizzato la giornata di ieri con piogge estese su tutta la Regione e forti raffiche di vento che hanno superato localmente i 100 km/h con alcuni disagi specie nel Vibonese, dove un albero è caduto su un’auto in transito provocando un ferito.

Nelle prossime ore il ciclone si avvicinerà al Mediterraneo e richiamerà ulteriore aria perturbata dal Mar Tirreno: a partire dal tardo mattino forti precipitazioni inizieranno nuovamente ad interessare dapprima le aree Tirreniche della Regione per poi espandersi nelle aree interne e Joniche con fenomeni localmente intensi e temporaleschi. Dal pomeriggio però il minimo ciclonico richiamerà forti venti da ovest con raffiche che raggiungeranno i 90-100 km/h su tutte le coste Tirreniche esposte e causando un notevole rinforzo dei mari, con probabili mareggiate con onde che potranno superare i 5-6 metri di altezza.

Venti più intensi li troveremo però lungo le aree interne e Joniche della Regione in particolare tra Catanzarese, Vibonese e Reggino dove si potranno registrare raffiche fino ai 130-140 km/h a causa dei venti di caduta che si andranno a creare.