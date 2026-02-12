Prima perturbazione (e primi disagi) con piogge e vento oltre i 100 chilometri orari nella giornata di ieri. Oggi burrasca e mareggiate con onde tra 5 e 6 metri d’altezza sul Tirreno

Il ciclone derivato dalla tempesta Nils sta per interessare la Calabria. Un primo fronte perturbato ha caratterizzato la giornata di ieri con piogge estese su tutta la Regione e forti raffiche di vento che hanno superato localmente i 100 km/h con alcuni disagi specie nel Vibonese, dove un albero è caduto su un’auto in transito provocando un ferito.

Nelle prossime ore il ciclone si avvicinerà al Mediterraneo e richiamerà ulteriore aria perturbata dal Mar Tirreno: a partire dal tardo mattino forti precipitazioni inizieranno nuovamente ad interessare dapprima le aree Tirreniche della Regione per poi espandersi nelle aree interne e Joniche con fenomeni localmente intensi e temporaleschi. Dal pomeriggio però il minimo ciclonico richiamerà forti venti da ovest con raffiche che raggiungeranno i 90-100 km/h su tutte le coste Tirreniche esposte e causando un notevole rinforzo dei mari, con probabili mareggiate con onde che potranno superare i 5-6 metri di altezza.

Venti più intensi li troveremo però lungo le aree interne e Joniche della Regione in particolare tra Catanzarese, Vibonese e Reggino dove si potranno registrare raffiche fino ai 130-140 km/h a causa dei venti di caduta che si andranno a creare.