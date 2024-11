VIDEO | L'esponente di governo in visita al Technest ed al Talent Garden si impegna a rivedere le modalità di ripartizione dei fondi ordinari e dice la sua sul valore legale della laurea

Il tour del Viceministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti all’Università della Calabria, dove è giunto su invito della deputata pentastellata Anna Laura Orrico, è iniziato dalla sede del rettorato dove l’esponente di governo, ha incontrato Gino Crisci. Subito dopo Fioramonti ha visitato il Technest, l’incubatore di start up dell’ateneo di Arcavacata e poi il Talent Garden, lo spazio di co-working dedicato ai professionisti del digitale. Per Fioramonti si tratta della prima di una serie di visite programmate tra le università del Sud.

Modificare le modalità di riparto dei fondi ordinari

Il giovane accademico poi, ha avuto anche modo di dialogare con studenti e docenti con i quali si è confrontato sulle tematiche del diritto allo studio e di una più equa distribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario, affinché venga corrisposto sulla base della qualità della didattica offerta e del numero complessivo degli iscritti, fuoricorso compresi. Questo per evitare che proprio gli atenei del sud vengano penalizzati nella ripartizione che attualmente, tra i parametri presi in esame, prende in considerazione anche il gettito fiscale generato dalle tasse di iscrizione che è ovviamente molto più alto al nord dove le fasce esentasse di popolazione sono decisamente inferiori. Fioramonti ha assunto l’impegno di intervenire su questo specifico aspetto. Ecco l’intervista nella quale esprime la sua opinione anche sul valore legale della laurea.

Calabria ad alto potenziale

La visita, alla quale ha partecipato anche il deputato Alessandro Melicchio, è stata promossa e organizzata da Anna Laura Orrico. «Vogliamo fare emergere l’ampio potenziale di questo ateneo e dei giovani calabresi in generale» ha detto. Queste le sue parole