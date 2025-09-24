Il candidato di Noi Moderati critica la Commissione parlamentare per le valutazioni rese pubbliche a ridosso del voto del 5 e 6 ottobre: «Fornite notizie potenzialmente fuorvianti per i cittadini»

Orlando Fazzolari, candidato alle Regionali con Noi Moderati e sindaco di Varapodio, esprime rammarico per le recenti dichiarazioni della Commissione Antimafia, rese pubbliche a ridosso delle elezioni. Fazzolari è stato incluso in un elenco di tre “impresentabili” dalla Commissione. Secondo il candidato, tuttavia, si tratta di valutazioni non aggiornate, colpevoli di offrire un’immagine distorta della realtà e di condizionare l’orientamento degli elettori.

Fazzolari ricorda che il 19 settembre scorso il Pubblico Ministero ha chiesto il non luogo a procedere nei suoi confronti nell’ambito del procedimento “Cara Accoglienza”. Un fatto, sottolinea, che avrebbe dovuto indurre maggiore cautela in chi esercita funzioni istituzionali di garanzia.

Pur ribadendo rispetto verso le istituzioni, Fazzolari solleva dubbi sull’opportunità e sul tempismo di tali prese di posizione, che appaiono, di fatto, come un tentativo di minare la sua candidatura.

Il candidato afferma di confidare nella maturità e nella consapevolezza dei cittadini, certo che sapranno distinguere tra attacchi strumentali e il valore della serietà e della competenza dimostrate nel tempo.