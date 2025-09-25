«La corsa al Consiglio regionale diventa ancora più forte e stimolante». Lo ha detto il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, candidato con la Lega alle elezioni regionali in Calabria, commentando il suo inserimento nell'elenco degli "impresentabili" da parte della Commissione parlamentare antimafia.

«Viviamo in un Paese - ha aggiunto Greco - che si definisce garantista, ma troppo spesso assistiamo a processi mediatici che anticipano le sentenze».

Riguardo il procedimento penale a suo carico, Greco puntualizza che «il Riesame e la Suprema Corte di Cassazione hanno già scritto in sede cautelare a chiare lettere che i fatti non sussistono. Una Commissione più politica che antimafia rischia di etichettare e condannare le persone prima ancora che un tribunale si pronunci. Questo non è il garantismo previsto dalla nostra Costituzione».