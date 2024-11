È quanto afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Campanella, Alessandro Nicolò

«Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Sebi Romeo, insorge in modo irriguardoso contro la coordinatrice regionale di Forza Italia e parlamentare, Iole Santelli, che ha descritto l’irresponsabile comportamento istituzionale tenuto in questa legislatura.



Solo nell’ultima seduta di Consiglio, si è impedito, grazie all’equilibrio emerso da alcuni comparti della maggioranza che il cancro del trasversalismo caratterizzatosi più che mai in questa legislatura, si sviluppasse in metastasi e i rimedi “terapeutici” e “chirurgici,” se vogliamo,sono stati quelli dell’ultima ora… . Non consentiamo al Capogruppo Romeo di esprimere valutazioni improprie, farebbe bene a far fronte all’emorragia continua e massiva di eletti, sostenitori e simpatizzanti del PD, che con questa esperienza di Governo Regionale prendono le distanze».



Lo afferma in una dichiarazione il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Campanella, Alessandro Nicolò. «Attaccare dunque Iole Santelli nel tentativo di rivoltare la frittata – continua Nicolò – e per nascondere le rogne in casa Pd, non è un buon metodo. Forza Italia gode di ottima salute ed è già pronta a governare sia il paese che la nostra Regione. E allora, eccoli, novelli Savonarola, a intrigare e attribuire a chi legittimamente avanza dubbi sul loro operato, coerentemente al proprio ruolo di minoranza, colpe e responsabilità che sono in capo tutte a loro ed alla dissennatezza politico- istituzionale finora messa in campo. Stia sereno Romeo e il Pd che le elezioni politiche e regionali sono ormai prossime e così potranno verificare la giustezza delle nostre critiche e la valutazione del popolo calabrese, ormai da tempo accortosi, fortunatamente, di avere messo il proprio destino nelle mani di un Governo inadeguato ad affrontare persino le questioni della quotidianità, lasciando marcire a colpi di maggioranza ogni generoso tentativo del centrodestra di contribuire a rafforzare le soluzioni per uscire dal guado».