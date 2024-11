Gli esponenti dell'amministrazione comunale: «Chiediamo al presidente della Regione di smetterla di comportarsi da influencer sui social e attivi ogni intervento possibile per spegnere i roghi attualmente in corso»

«La collina di Reggio Calabria sta letteralmente bruciando. Da giorni è un susseguirsi di incendi che stanno devastando intere aree, lambendo, in certi casi, numerose abitazioni e mettendo in serio pericolo l'incolumità pubblica. Chiediamo al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, di smetterla di comportarsi da influencer sui social e attivi ogni intervento possibile per spegnere i roghi attualmente in corso ed eliminare il rischio per le persone e le cose». Lo afferma, in una nota, la maggioranza del Comune di Reggio Calabria.

«Si tratta di un dramma - si aggiunge - che ha sconvolto l'intera comunità. Servono uomini, mezzi, interventi immediati per scongiurare il ripetersi di fatti così gravi e tragici. L'impegno dei vigili del fuoco e dei numerosi volontari, cui va il nostro più sentito ringraziamento, non basta di fronte al vero e proprio inferno che si è scatenato nelle zone alte della città. Bisogna utilizzare tutti gli strumenti disponibili per riportare la situazione sotto controllo e, nel frattempo, rivedere completamente da zero l'intero sistema di prevenzione e spegnimento incendi. Ulteriori ritardi rischierebbero di far precipitare definitivamente una situazione già di per sé catastrofica».