«Io non mi sento politicamente assediato. Mi sento oggetto, piuttosto, di interventi ingiusti che, in parte, sono stati già evidenziati nella loro infondatezza dalla Cassazione prima e dal giudice per le indagini preliminari poi. Non comprendo le ragioni di questa ostinazione, di questo accanimento». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, rispondendo a Civita, a margine di un convegno, ad una domanda dei giornalisti sulle inchieste giudiziarie che lo riguardano. «Vorrei capire queste ragioni - ha aggiunto Oliverio - perché io non sono tra quelli che crede che ci siano atteggiamenti precostituiti della magistratura. Però constato che, appunto, sulla base di quello che gli organi giudicanti evidenziano, ci sono azioni, contestazioni che andrebbero, quanto meno, meglio valutate e approfondite prima di alimentare la gogna mediatica di cui io sono oggetto».

LEGGI ANCHE: Cosenza: Paolini l’illuso mentre Adamo, Oliverio e Incarnato avevano già puntato su Presta

Passepartout, Oliverio non voleva la metrotranvia a Cosenza ma Adamo lo convinse

Oliverio, Occhiuto e le bufere giudiziarie. Traballano le candidature dei due Mario

Circuito teatrale regionale, nuovi guai giudiziari per il presidente Oliverio?

Oliverio sulla graticola Pd: il suo destino sarà deciso dopo le Europee

Inchiesta sugli appalti, Oliverio intercettato: «Non parliamo al telefono»

La Sorical in cambio della testa di Occhiuto. Il patto segreto tra Incarnato, Adamo e Oliverio