A raccogliere i cocci di un Pd andato in pezzi soprattutto nel mezzogiorno e nella stessa Calabria, dove il Partito Democratico governa dal 2014, ci prova Andrea Orlando con l’associazione Dems, che ha in Carlo Guccione il suo riferimento più autorevole a livello locale. Sul tavolo una nuova proposta programmatica per riavvicinare la politica alle persone, e l’idea di creare spazi per una nuova classe dirigente in grado di subentrare a quella responsabile degli ultimi fallimenti.