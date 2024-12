Così il coportavoce di Europa Verde e deputato di Avs nel corso dell’assemblea nazionale del partito: «Prosciugato il fondo per lo sviluppo e coesione, serviva per trasporto pubblico, scuole, sanità, strade»

«Con l'ulteriore finanziamento del ponte per lo stretto di Messina la premier Meloni consente a Salvini il saccheggio delle risorse del Sud, prosciugando il fondo per lo sviluppo e coesione. Parliamo di una cifra pari a 6 miliardi che serviva per il trasporto pubblico, per le scuole, la sanità e la manutenzione del territorio. Giorgia Meloni ha piegato nuovamente la testa di fronte all'ennesima follia di Salvini. Tutto questo è inaccettabile». Ad affermarlo è il coportavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli durante il suo intervento nella seconda dell'Assemblea nazionale di Europa Verde.

«Non è normale l'accelerazione che si è avuta per questa infrastruttura, senza rispettare il principio di precauzione come sulla questione sismica. Come è possibile, che l'istituto più importante per quel che concerne la sismicità, sia stato emarginato a causa delle sue valutazioni perché contrarie ai desiderata del governo? Noi continueremo a opporci a questo progetto dannoso, inutile e con evidenti lacune progettuali», conclude Bonelli.