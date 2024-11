Si svolgerà il prossimo venerdì 21 aprile alle ore 11.30 all'hotel Marechiaro di Gizzeria una conferenza stampa dell'onorevole Paola De Micheli, ex ministro dei Trasporti. Al centro del confronto i temi relativi agli investimenti pubblici per lo sviluppo delle infrastrutture viarie e ferroviarie, delle reti materiali ed immateriali, dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina.

«Il Governo Meloni - si legge in una nota del Pd Rigenerazione Democratica Calabria- deve fare chiarezza e senza alcuna ambiguità dovrà garantire, nella congiuntura odierna, il superamento del divario infrastrutturale del sud e della Calabria rispetto al resto del Paese. Inevitabilmente, nell'incontro con la stampa sarà posta prima di tutto la necessità di garantire continuità ai progetti che erano stati programmati e deliberati dal Governo nazionale su proposta dell'onorevole Paola De Micheli, nella funzione di Ministro delle infrastrutture».

Nella stessa giornata, nel pomeriggio alle ore 16, sempre a Gizzeria, si svolgerà una riunione per l'insediamento in Calabria della area politico-culturale, aperta alla partecipazione ed adesione non solo degli iscritti ma anche dei simpatizzanti e degli elettori del Pd L' area politica, "Rigenerazione Democratica", che - si legge nella nota «non avrà la configurazione di una ulteriore corrente interna di partito, si pone l'ambizione di essere un movimento che sui temi dello sviluppo, della modernizzazione del Paese e della garanzia dei diritti primari agirà come soggetto attivo, oltre che nel Pd, nel campo delle forze progressiste con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di un nuovo centrosinistra».