Il talk di LaC smaschera la finta armonia su riforma della giustizia e Regionali nel Veneto. Dalla Calabria intanto il governatore pensa a una scalata azzurra. Appuntamento alle 21,30

L’armonia tra i partiti del centrodestra nazionale è una balla colossale. Il trio di governo litiga di brutto. Mentre Giorgia intima a Forza Italia di non enfatizzare la riforma della giustizia con toni post-berlusconiani, gli azzurri se ne sbattono e festeggiano in piazza in nome del Cavaliere.

La Lega, che vuole vincere in Veneto, rilancia l’autonomia differenziata, nella totale indifferenza degli alleati di coalizione. E intanto, dalla Calabria Roberto Occhiuto assedia Tajani e punta alla leadership del partito. Tanta carne al fuoco, al solito, nel talk condotto da Antonella Grippo in onda questa sera, venerdì 14 novembre, alle 21,30.

Ricco e qualificato il parterre degli ospiti: ﻿Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra), Matilde Siracusano (Sottosegretario di Stato), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare), Elisa Scutellà (M5S), Franz Caruso (Sindaco di Cosenza), Maria Limardo (Lega), Claudio Cordova (Direttore Il Dispaccio).