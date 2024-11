Sull’eventualità di scegliere il candidato alla presidenza della Regione Calabria attraverso il metodo delle primarie c’è da registrare la frenata di Jole Santelli che torna ad attaccare il Nuovo Centro Destra e a ribadire che il nome del candidato governatore verrà deciso dopo le Europee

Vibo Valentia - E' ormai muro contro muro tra Forza Italia e Nuovo Centro Destra. Motivo del contendere la successione a Giuseppe Scopelliti e il metodo di scelta del candidato alla presidenza della Regione Calabria. A lanciare una nuova frecciata ci pensa la coordinatrice regionale degli azzurri Jole Santelli ribadendo quella che è la linea ufficiale di Forza Italia in vista delle regionali. «Sceglieremo il candidato e la coalizione solo dopo le elezioni europee» sottolinea la deputata forzista, aggiungendo che le modalità della scelta saranno quelle più appropriate alle esigenze di Forza Italia. «Non certamente – tuona la Santelli – quelle imposte da un singolo partito, specie se quest’ultimo è alla ricerca di una propria identità che per il momento non ha e che cerca di trovare continuando a parlare di Forza Italia». Il riferimento al Nuovo Centro Destra è chiaro come diretto è l’affondo della coordinatrice che frena sull’eventualità di scegliere il candidato alla presidenza della Giunta regionale attraverso le primarie e mette in risalto l’ambiguità del Ncd, alleato con il Pd a livello nazionale e con i berlusconiani sul fronte regionale. «Chi vive in questa condizione d’ambiguità – sostiene Jole Santelli - ne esca e poi eventualmente potrà sedersi al tavolo con Forza Italia». Parole durissime destinate a gettare altra benzina sul fuoco e ad alimentare le fiamme delle polemiche.