Mariagrazia Vittimberga, avvocato, sindaco dal novembre 2019, cerca la riconferma alla guida dell’ente rivendicando il lavoro svolto finora. Eletta con una coalizione civica di centrosinistra nel corso degli anni ha affrontato il periodo del Covid e le crisi politiche con determinazione e senza mai mollare, cosa che invece in molti speravano dichiaratamente a iniziare da una parte, il Pd, che l’ha sostenuta per poi passare tra le file dell’opposizione.

Oggi si candida contando sul sostegno di parte dell’opposizione di allora, rappresentata dal vicesindaco Gareri passato in maggioranza a meno di due anni, e di molti sostenitori della prima ora. Ha deciso di non iscriversi a nessun partito dopo le ultime diatribe interne al Pd, con il quale era tesserata e quando eletta membro della segreteria provinciale. Passa da due liste di cinque anni fa a quattro di oggi. Con lei quattro liste: Più forti insieme, Isola al Centro, Liberi di continuare e Orizzonti Nuovi.

Da sindaco uscente come sta affrontando questa importante fase di avvio della campagna elettorale e com’è andata l’organizzazione delle liste a sostegno?

«L’avvio della campagna elettorale lo sto affrontando con grande serenità ed emozione per essere ancora così sostenuta da numerosi cittadini che continuano a credere nel progetto messo in piedi già cinque anni fa. Ammetto che da sindaco uscente mi ritrovo ad affrontare l’attività ordinaria nel condurre la macchina amministrativa e contemporaneamente la composizione delle liste, questo non è semplice ma la passione di guidare Isola mi fa superare ogni ostacolo. L’organizzazione delle liste a sostegno è stato un approdo quasi naturale in quanto molti all’interno sono candidati e movimenti politici che sono stati miei compagni di viaggio in questi anni di primo mandato».

Politicamente lei ha scelto un percorso civico, si troverà a competere contro schieramenti dichiaratamente di destra e di sinistra. Questo è il risultato per non essersi tesserata in nessun Partito o una sua scelta?

«La volta scorsa mi candidavo da componente della segreteria provinciale del Pd e comunque abbiamo scelto di partecipare alla competizione elettorale con delle liste civiche. Quest’anno da non tesserata di un partito a maggior ragione la scelta non poteva che essere questa».

Cosa non è riuscita a realizzare nei suoi cinque anni di governo per il quale è disposta a fare autocritica?

«Il mio sogno è sempre stato quello di far diventare Isola Capo Rizzuto Costa Blu con l’ottenimento della Bandiera Blu per tutta la nostra costa, purtroppo in questo siamo riusciti solo in parte ottenendo il vessillo solo in alcuni tratti di spiaggia, ma è già un passo avanti e continueremo su questa strada. Certamente lo stimolo è quello di fare sempre più e meglio, però sono orgogliosa di molti passi in avanti fatti in questi anni e credo che tanti risultati arriveranno nei prossimi mesi grazie al nostro lavoro».

Cosa invece rivendica di aver portato a termine e per il quale chiede nuovamente fiducia?

«Abbiamo aggiustato i conti del comune passando da 29 milioni di disavanzo passando a 7 e permettendo la liquidità di cassa, questo a sua volta ha permesso di finanziare i Sal dei lavori pubblici. Inoltre ho lavorato duramente ottenendo la realizzazione di quasi 100 opere pubbliche. Ma chiedo nuovamente fiducia per continuare a portare la mia comunità in alto, aver riportato Isola Capo Rizzuto al centro di un’attenzione regionale e nazionale è per tutti noi una enorme soddisfazione. Chiediamo fiducia per continuare un percorso di crescita positivo ed esponenziale. Per il quale continuerò ad impegnare tutta me stessa».

Quali sono le sue priorità per il territorio di Isola rispetto al sistema regionale?

«Le nostre priorità imminenti sono quelle del potenziamento dell’Aeroporto, della realizzazione della Casa della Comunità, che per altro è già in corso e del rafforzamento del sistema di depurazione. Isola ha migliorato tutte le proprie caratteristiche in questi anni avvicinandosi sempre più a località di tutto rispetto sia a livello regionale che nazionale, è chiaro che però non dobbiamo indietreggiare nel richiedere ai governi superiori più servizi e progetti infrastrutturali futuri e moderni».