Saranno due giorni di lavoro, confronto e partecipazione per Italia Viva Calabria: domani e sabato sarà, infatti, presente nella nostra regione Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e componente della commissione Bilancio e programmazione economica alla Camera dei deputati, che prenderà parte a una serie di iniziative sul territorio.

Domani, insieme al coordinatore di Italia Viva Calabria Ernesto Magorno, l'onorevole Paita incontrerà dirigenti regionali e amministratori alle ore 11 a Lamezia Terme (hotel Lamezia). Alle ore 16.30 sarà a Rende (hotel san Francesco) insieme - tra gli altri - a Pierluigi Caputo, vicepresidente del Consiglio regionale, e Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e sindaco di San Giovanni in Fiore.

Sabato 24 giugno la coordinatrice Raffaella Paita parteciperà a un evento a Vibo Valentia organizzato dall'associazione "Difesa e diritti del territorio", dal titolo "Infrastrutture e Sviluppo". L'incontro - in programma alle 10.30 all'hotel 501 di Vibo Valentia - sarà un importante momento di confronto tra Italia Viva e gli attori istituzionali, economici e associazionistici del territorio. Saranno presenti, infatti, Andrea Agostinelli, presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria, Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo Valentia, Giuseppe Condello, sindaco di San Nicola da Crissa, e Pino Brosio e Mariella Calogero, presidente e vicepresidenti dell'associazione. «Il nostro obiettivo - ha spiegato Magorno, coordinatore regionale di Italia Viva - è lavorare in stretta connessione con i territori, ricercando soluzioni e raccogliendo dalle comunità nuovi stimoli per la nostra azione politica».