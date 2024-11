Italia Viva rinnova i propri quadri in Calabria, con l’ex senatore Ernesto Magorno che ha deciso di fare un passo di lato. Il congresso regionale si terrà domenica 15 ottobre, contestualmente a quelli delle cinque province. Il sindaco di Diamante ha sottoscritto la candidatura di Nunzia Paese, già in corsa al collegio uninominale Cosenza-Tirreno alle ultime Politiche del 2022 e in forte ascesa nel partito. Il suo sfidante sarà Alessandro Porco, sindaco di Aprigliano: un comune alle porte del capoluogo bruzio.

A settembre l’assemblea nazionale dal partito guidato da Matteo Renzi ha modificato lo statuto, eliminando l’obbligo della parità di genere per gli organismi di rappresentanza. Non più due coordinatori, un uomo e una donna, ma un solo eletto dai tesserati. Cambia anche la nomenclatura: la nuova figura si chiamerà presidente regionale di Italia Viva. La Calabria rappresenta un’eccezione insieme a Marche, Puglia, Piemonte e Sardegna, considerato che in tutte le altre regioni si è registrata la convergenza su un unico profilo.

I congressi provinciali di Italia Viva

Per quanto riguarda i congressi provinciali, ci sarà competizione soltanto nella vasta area bruzia, dove il dato degli iscritti ha fatto segnare un trend positivo e non ha subito gli strascichi degli addii eccellenti a livello nazionale. Ad essere eletto presidente provinciale di Italia Viva-Cosenza sarà uno tra Antonio De Masi (militante della prima ora e già coordinatore dell’area urbana), Francesco Grosso (giovane originario della Valle dell’Esaro e già renziano nel Pd) e Francesco Palermo (rappresentante del mondo universitario).

In provincia di Crotone mozione unica a sostegno dell’ex sindaco della città pitagorica Ugo Pugliese, in provincia di Catanzaro toccherà a Daniela Rotella essere riconfermata, così come in provincia di Vibo Valentia sarà rinnovata la fiducia al sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condella. Doppio seggio, infine, a Reggio Calabria: per la provincia proseguirà il proprio lavoro Antonino Nocera, mentre per il comune capoluogo della città metropolitana il nome individuato è Antonino Martino.

Magorno: «Appoggio Paese, la mia scelta consequenziale»

«Non mi sono ricandidato perché ho deciso di ritirarmi dalla vita politica - ha commentato Ernesto Magorno - . Le primarie che celebreremo sono un atto di democrazia vero è proprio. Perché ho sottoscritto la candidatura di Paese? Partiamo col dire che sarò un arbitro, considerato che mi occuperò della parte tecnica del congresso. Lei ha fatto un percorso ben individuato insieme a me, la scelta è stata consequenziali. La competizione, ad ogni modo, spinge il partito a crescere, sempre che i toni restino pacati e nell’alveo del battage politico»