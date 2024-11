Nella giornata odierna, il governatore della Regione Calabria, Jole Santelli, nella sala stampa della Camera dei deputati a Roma, incontrerà i giornalisti per fare il punto all’indomani del suo insediamento in Regione.





Sarà questa l’occasione per presentare «una iniziativa di forte impatto, a testimonianza del grande impegno per il rilancio della Calabria, all’insegna della legalità e dello sviluppo legato alle straordinarie potenzialità del territorio». Sarà possibile seguire la conferenza, in programma alle 14.30, attraverso notizie e approfondimenti su LaCnews24.it.