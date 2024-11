Questa mattina appresa la notizia della morte della presidente Jole Santelli, l'ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha contattato telefonicamente i familiari per esprimere il suo cordoglio e la sua vicinanza. «Di fronte a questa triste notizia - ha detto - non ci sono parole. Ho conosciuto Iole prima ancora che fosse eletta in Parlamento ed ho avuto modo di apprezzare le sue qualità umane e la sua combattività. Sono sinceramente dispiaciuto per la sua immatura perdita».