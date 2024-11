La Calabria è pronta per spendere i fondi del Pnrr? La risposta delle istituzioni calabresi è "ni". Ma noi proveremo a capirci qualcosa di più. Sarà questo l'interrogativo di fondo che caratterizzerà la puntata di Pubblica Piazza in onda questa sera, mercoledì 30 marzo alle 21.30 su LaC Tv. Ci sarà poi spazio per fare un punto sulla politica a Cosenza dopo l'elezione del presidente della provincia.

Con noi in studio Nicola Fiorita, candidato a sindaco di Catanzaro per il centro sinistra, Domenico Giampà, segretario provinciale Pd di Catanzaro e sindaco di San Pietro a Maida, Sandro Benincasa del movimento civico Catanzaro ci piace, mentre in collegamento da Siderno ci sarà Maria Teresa Fragomeni, sindaco della cità ionica reggina ed ex assessore regionale al Bilancio.



