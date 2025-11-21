Intervista esclusiva nel talk condotto da Antonella Grippo in uno dei momenti più caldi del già delicato rapporto tra politica e magistratura. Tra Tangentopoli, vecchie e nuove riforme e ingerenze

Dalla stagione di Tangentopoli ad oggi, dalle improprie vocazioni “etiche” della magistratura di quel tempo storico alla rotta di collisione attuale tra Governo e Palazzi di Giustizia. Le riforme del passato in materia di ordinamento giudiziario e quella di Nordio. Il rapporto controverso tra magistrati e proscenio mediatico.

Dal “primato” craxiano della politica alla contesa tra poteri dello Stato, tra invasioni di campo e incongrue ingerenze. In attesa del referendum che si prospetta come una partita ad altissima tensione, con buona pace di Montesquieu.

La carne al fuoco è tantissima in uno dei momenti più caldi degli ultimi anni nel già complicato rapporto tra politica e magistratura. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri sarà ospite di Perfidia per un’intervista a tutto campo con Antonella Grippo: appuntamento questa sera alle 21,30 su LaC Tv.