Il Movimento 5 Stelle pitagorico è ritornato oggi pomeriggio nella stessa piazza che aveva visto la conclusione della campagna elettorale per festeggiare il risultato delle Politiche

A quasi una settimana dalle elezioni, e soprattutto nella stessa Piazza della Resistenza che aveva visto la conclusione della campagna elettorale, il Movimento 5 Stelle di Crotone ha organizzato un momento per festeggiare il grande risultato delle Politiche, insieme alle due neo parlamentari Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado, rispettivamente deputata e senatrice pentastellate. Insieme agli attivisti del territorio provinciale, ai consiglieri comunali di Crotone Ilario Sorgiovanni e Andrea Correggia, sono stati ripercorsi i momenti del tour elettorale tra i vari paesi, ma si è anche discusso sul futuro.

«Le priorità sono tante – ha dichiarato la Barbuto – però sicuramente una delle prime cose che intendo occuparmi sarà quella della mobilità, ovvero strade, aeroporto, ferrovia. Crotone deve assolutamente uscire dall'isolamento in cui si ritrova. Al momento ignoro da parlamentare in quale commissione sarò impegnata, però questo non significa a prescindere che io intenda trascurare quelle che sono le problematiche di Crotone per le quali intendo battermi».



Come noto, anche le due neo parlamentari crotonesi hanno partecipato al primo incontro post-voto del Movimento 5 Stelle a Roma: «è stata una festa – continua Elisabetta Barbuto – un incontro tra persone che si sono mosse con lo spirito di collaborare con i cittadini per vedere l'alba di questa Terza Repubblica di cui ha parlato Luigi Di Maio, e che in effetti è la Repubblica che dovrebbe essere, poiché la sovranità appartiene al popolo».

Per quanto riguarda le ipotesi del nuovo Governo, i pentastellati devono dialogare con le altre forze politiche, ma su questo ci sono bocche cucite. «Il dialogo è fondamentale – conclude l'onorevole – ritengo, però, come ha detto Di Maio in campagna elettorale, la convergenza si può trovare eventualmente sui temi del nostro programma».

«Era un dovere tornare in questa piazza – ha dichiarato Margherita Corrado – perchè gli elettori sono stati talmente tanti, abbiamo sforato per quanto mi riguarda le centomila preferenze, e non potevo esimermi dal tentare di rivederli. Mi sento di dare un ringraziamento sincero a tutti per l'opportunità che mi hanno dato e che si sono dati. L'impegno è notevole e la responsabilità pesante: sicuramente l'avvertiamo già da adesso, ma sarà ancora più evidente nel prosieguo, ma è anche tanta la voglia di fare, tenendo sempre davanti agli occhi le persone che abbiamo incontrato e le esigenze che ci hanno manifestato».

«Una data importante - conclude l'onorevole – sarà quella del 23 marzo, l'avvio dell'attività parlamentare con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Saremo a Roma qualche giorno prima per le varie attività di riconoscimento, e poi si comincia veramente».