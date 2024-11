La giunta comunale di Palazzo dei Bruzi ha destinato al completamento del sagrato della Chiesa di San Domenico e della pedonalizzazione del tratto di Corso Mazzini compreso tra Piazza dei Bruzi e Viale Trieste, buona parte del finanziamento pubblico, erogato con decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri a favore della riqualificazione del quartiere San Vito Basso. Lo denuncia in una nota il consigliere comunale de La Grande Cosenza Carlo Guccione.

Risorse parzialmente dirottate

La delibera, approvata all’unanimità lo scorso 23 luglio, redistribuisce le risorse previste, ammontanti nel complesso a 4.976,350,99 di cui 1.818.761,99 derivanti dal governo, un milione stanziati dal comune e 2.157.589,00 derivanti dal cofinanziamento privato. Le risorse ministeriali vengono dirottate in parte al completamento della piazza antistante il complesso monumentale di San Domenico (590 mila euro), in parte alla pavimentazione dell’ultimo tratto dell’isola pedonale (1.180.035,06).

Periferie sacrificate per il salotto buono

«Accade che, invece di avviare gli interventi per far crescere e riqualificare le aree più abbandonate della città, si utilizzano i fondi per il salotto buono – sostiene Guccione - dimenticandosi però di tutta una parte della città costretta a dover fare i conti con il degrado, la sporcizia e la povertà, dove centinaia di persone vivono in alloggi fatiscenti. Lo scorso mese di aprile – aggiunge l’esponente de La Grande Cosenza - il sindaco Mario Occhiuto elogiava il progetto ammesso al finanziamento denominato Valorizzazione dei quartieri e rigenerazione urbana: le periferie come nuove Porte della Città di Cosenza, inserendo all’interno dell’ambito di intervento la riqualificazione di San Vito Basso, mediante la realizzazione di un’area mercatale e di servizi e attrezzatture sportive, oltre al miglioramento della viabilità e del verde urbano». Adesso, denuncia Guccione, per la riqualificazione di San Vito Basso «resterà un contributo ministeriale di euro 48.726,93».