Il consigliere regionale della Casa delle Libertà denuncia lo stato pietoso dei mezzi che coprono la tratta da Vibo Valentia a Cosenza

“Interventi di contrasto al degrado dei trasporti regionali; superamento delle indecorose condizioni relative alla tratta Vibo Valentia - Cosenza, gestite dalle Ferrovie della Calabria (FC) Srl”. È questo l’oggetto dell’interrogazione presentata in data odierna. Il degrado del servizio in argomento ha assunto, ormai, dimensioni inaccettabili. E ciò, in particolare, a causa della vetustà dei mezzi. L’involuzione delle condizioni di viaggio si traduce in una vera e propria compressione del diritto a un trasporto che abbia i connotati della decenza. Ciò è chiaramente confliggente con un’idea moderna, dinamica e al passo coi tempi della realtà regionale. Tale involuzione investe un settore primario dei servizi appannaggio dell’utenza calabrese ed è fonte di disagi continui. In modo particolare molteplici sono state le segnalazioni ricevute e relative alla tratta Vibo Valentia-Cosenza. Gli autobus impiegati per tale tragitto risultano degni della sceneggiatura di un film dell’orrore: sporcizia diffusa, sedili divelti, abitacoli non proprio insonorizzati. Tutto ciò rende poco decoroso e affatto dignitoso il servizio offerto ai viaggiatori. A maggior ragione se si considera che il biglietto per tale tratta ha il costo di € 7,20, importo non proprio simbolico. Pertanto ho interrogato la Giunta regionale al fine di conoscere: quale iniziative intenda intraprendere, per ammodernare il servizio di pubblico trasporto regionale; quale sia la strategia di superamento dei ritardi accumulati in tale settore; quali siano i tempi e le modalità necessarie a rendere concrete dette iniziative. E, infine, se intenda operare con sollecitudine relativamente alla tratta sopra indicata (Vibo Valentia-Cosenza) per restituire ad essa dignità e decoro.