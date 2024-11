Lunedì il governatore dovrebbe varare la Giunta, parziale. Saranno infatti indicati 4 assessori, in attesa della riforma dello Statuto, che porterà all'inserimento di altre tre persone. In bilico il ministro Maria Carmela Lanzetta: tentenna di fronte alle pressioni che arrivano dallo stesso Renzi.

Poche ore di attesa e finalmente si conoscerà la squadra di governo del neo presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. I giochi dovrebbero essere ormai fatti, anche se le sorprese restano dietro l'angolo, dato che proprio in queste ore fervono le trattative. Pochi dubbi sui componenti interni, sui consiglieri, che entreranno a far parte della Giunta. Dovrebbero essere Guccione, il più votato alle recenti regionali, e Vincenzo Antonio Ciconte. Resterebbero così fuori i reggini, favoriti quasi certamente per la guida del gruppo Pd. L'altro nome (quasi) sicuro è quello di Maria Francesca Corigliano, che con Oliverio ha già lavorato come assessore alla Provincia di Cosenza.



Lanzetta - La ministra dovrebbe essere l'altra componente della squadra di Oliverio. Il condizionale in questo caso è d'obbligo, dato che la Lanzetta non ha ancora accettato la richiesta del governatore, giunta dopo le ripetute pressioni arrivate da Roma. Renzi vorrebbe rimuovere la Lanzetta dal governo per avviare un mini rimpasto.