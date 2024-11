Introdurrà il candidato a sindaco Carlo Guccione e concluderà Mario Oliverio, Governatore della Calabria

Si terrà oggi, lunedì 9 maggio alle 17.30 all'Italiana Hotels, Ex Holiday, in Via Panebianco, l'evento 'La Grande Cosenza. Idee e prpposte'. Introdurrà Carlo Guccione, candidato sindaco di Alleanza Civica Progressista.

Interverranno, tra gli altri, raprresentanti degli artigiani e dei commercianti, associazioni, operatori della sanità pubblica e privata, sindacati e forze prodttive.

Concluderà Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria.