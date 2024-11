Nella puntata di questa sera del talk condotto da Antonella Grippo il critico d’arte candidato con Fdi non si è risparmiato. Il leader del M5s invece ha esortato gli elettori «a non andare al mare ma ai seggi»

Se mancano poche ore alle elezioni Europee, conduci un talk politico come Perfidia su LaC Tv e tra gli ospiti hai Sgarbi, allora hai fatto tombola. Con gran difficoltà Antonella Grippo ha trattenuto una risata a scena aperta quando il critico d’arte candidato nelle liste di Fratelli d’Italia ha sentenziato che «Berlusconi è più vivo di Tajani».

Chiamato da Grippo a spiegare perché si fosse candidato col partito della Meloni, Sgarbi ha seguito i suoi sentieri di incontrovertibile logica per dire, nell’ordine: «I partiti non esistono più, oggi conta solo essere contro qualcosa, e io sono contro gli inutili, come i Cinquestelle»; «La Lega, dopo aver fatto parte di quell’accrocchio immondo del governo Draghi, è passata dal 38% delle ultime Europee all’8% delle ultime politiche, e per non sparire Salvini si è aggrappato a Vannacci tradendo la sua identità»; «Meloni ha una purezza di visione che gli altri non hanno, è coerente»; «Tajani è diventato una sorta di sacerdote del culto di Berlusconi, amministra la morte del Cavaliere, che però è più vivo di lui». Insomma, non c’è storia.

Il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha comunque tenuto botta nel confronto indiretto. Intervistato separatamente, senza contraddittorio con Sgarbi, il leader dei Cinquestelle ha reso onore alla sua pochette riconducendo il dibattito sui binari della politica politicante, invitando gli elettori del Sud a non disertare le urne: «Gli ultimi sondaggi parlano di un’astensione in massa nel Mezzogiorno, anche a causa del bel tempo che spingerà molti verso il mare. Ma in tanti si stanno fregando le mani per questo - ha avvertito Conte -. Non permettetelo. È quello che vogliono. Siamo di fronte a un bivio, da una parte c’è la guerra, la povertà, ci sono le ingiustizie sociali. Dall’altra ci sono i diritti, la pace e un'Europa migliore. Non restate a casa, andate a votare».

Tra gli ospiti di questa sera anche Matteo Renzi (leader di Italia Viva - Lista Stati Uniti d’Europa), Antonello Talerico (Forza Italia) e Domenico Bevacqua (Pd).

L'intera puntata si può rivedere su LaC Play.