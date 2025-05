La politica a Lamezia Terme è stata caratterizzata da una costante alternanza tra destra e sinistra, ma nonostante le promesse elettorali, la realtà è che non si è realizzato nulla di concreto per lo sviluppo della città. Commercianti, imprenditori, agricoltori e associazioni locali attendono con ansia risposte e fatti, ma finora non hanno ricevuto nulla di tangibile.

Le promesse elettorali

Durante le campagne elettorali, sia la destra che la sinistra promettono mari e monti, annunciando progetti e investimenti che dovrebbero cambiare la vita dei cittadini. Tuttavia, una volta terminate le elezioni, queste promesse sembrano svanire nel nulla. I cittadini di Lamezia Terme sono stanchi di sentire le stesse promesse ogni volta che si avvicinano le elezioni, senza vedere alcun risultato concreto.

La mancanza di progetti per il turismo di ccosostenibilità

Un esempio lampante della mancanza di visione della politica locale è la totale assenza di progetti per il turismo di ecosostenibilità. Lamezia Terme ha un enorme potenziale per sviluppare un turismo sostenibile, grazie alla sua posizione strategica e alle sue bellezze naturali. Tuttavia, nonostante le promesse, non si è visto alcun progetto concreto in questo senso.

La situazione dei commercianti, imprenditori e agricoltori

La situazione dei commercianti, imprenditori e agricoltori locali è critica. I commercianti lottano per sopravvivere, gli imprenditori faticano a trovare finanziamenti e gli agricoltori sono alle prese con problemi di mercato. Le associazioni locali chiedono risposte concrete alle loro richieste, ma finora non hanno ricevuto nulla di tangibile.

La richiesta dei cittadini

I cittadini di Lamezia Terme chiedono risposte concrete e fatti. Vogliono vedere progetti realizzati, investimenti effettuati e risultati tangibili. La politica locale deve ascoltare le loro esigenze e lavorare per creare un futuro migliore per la città.

Conclusioni

In conclusione, la politica a Lamezia Terme ha bisogno di un cambiamento radicale. È necessario che i politici locali si impegnino a creare progetti concreti e duraturi per lo sviluppo della città, ascoltando le esigenze dei cittadini e lavorando per realizzare fatti tangibili. Solo così sarà possibile costruire un futuro migliore per Lamezia Terme e per i suoi abitanti. È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti.

*Presidente Calabria Attiva