L'amministrazione comunale conferisce al giornalista un incarico a titolo gratuito

Il giornalista Michele Cucuzza si occuperà di promuovere l’immagine di Paola su scala nazionale. Il volto noto della Rai ha ricevuto un incarico, a titolo gratuito, dall’amministrazione comunale guidata da Roberto Perrotta. Cucuzza, recentemente ospite proprio a Paola, della Festa dell’Unità, nel 2016 aveva condotto la cerimonia di consegna del Premio San Francesco. «Ringrazio Michele Cucuzza per avere accettato il nostro invito e per la sua disponibilità – ha detto il presidente del consiglio Graziano Di Natale, amico personale del conduttore tv - Ora lavoreremo insieme per la nostra terra».