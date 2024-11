«Oliverio ieri ha indetto una conferenza stampa per annunciare il nulla, si è agganciato a una lettera della sardina Jasmine Cristallo e ha proposto di fare un passo indietro a dodici ore dalla venuta di Zingaretti che viene per manifestare il suo sostegno a Callipo. Oliverio finalmente la sua disponibilità per indicare un giovane, questa l'ultima proposta prima di procedere a fare le sue liste. Siamo alla mistificazione? All'imbroglio? Presidente Oliverio questa proposta è tardiva, perchè ha dato questa disponibilità solo ieri e non quando Zingaretti glielo ha proposto nel giugno scorso? Oliverio invece è andato allo scontro credendo di poter mettere Zingaretti spalle al muro…»: ecco il WhatsApp del direttore Pasquale Motta.