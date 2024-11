Il tradimento, in politica, è un’opinione. Si tradisce, e pure tanto, ma si trova sempre il modo di giustificare, di argomentare il perché e il percome. Ma Antonella Grippo cercherà di spazzare il campo da ipocrisie e finzioni, ripristinando la verità dei fatti a colpi di provocazioni e domande spiazzanti.

La seconda puntata di Perfidia è pronta, non resta che andare in onda domani, venerdì 4 ottobre, alle 21, su LaC Tv e sui canali internet del network, dalle pagine social al sito di Lacnews24.it

Titolo della puntata sarà, appunto, “Elogio del tradimento (politico)”. Ospiti della Grippo saranno la senatrice Silvia Vono, da poco passata dai Cinquestelle alle fila del nuovo partito di Matteo Renzi, Wanda Ferro, candidata in pectore di Fratelli d’Italia alla presidenza della Regione Calabria, Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, e la parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio.

Ad animare il secondo appuntamento con Perfidia, alimentando il confronto, saranno Alessia Bausone, giurista e polemista di razza, e il giornalista Alfonso Bombini, fine osservatore politico.

Ad affiancare la conduttrice ci sarà sempre il giornalista Alessandro Pagliaro, che alzerà la palla sottorete per le schiacciate della Grippo. Non mancheranno le incursioni dell’avvocato del diavolo, Giovanni Mazzei, che difenderà a spada tratta il presidente Mario Oliverio, del sacerdote Tonino Vattiata, che confesserà uno degli ospiti, e della psicoterapeuta Elisa Stella, che ne psicanalizzerà un altro. Al ritrattista Nino Florenzano, invece, il compito di interpretare volti e ambizioni. E poi i monologhi ruvidi di Antonio Sergi e Carla Monteforte, mentre l’inviata Francesca Lagatta metterà sotto torchio il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea, che giura fedeltà ad Oliverio ma promette di non separarsi dal Pd. Last but not least, Enzo Filia, autore satirico che collabora anche col sito Spinoza.it

Una puntata da non perdere, in un momento in cui la politica, invece, sembra aver perso la bussola.